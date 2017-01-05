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1月1日，集团党委书记、社长钟业昌率领相关工作人员，奔赴集团对口扶贫点青松村走访慰问并调研扶贫工作。[详细
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近日，省台办发来感谢信，感谢海南日报对2016两岸诗会系列活动的宣传报道。[详细
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集团团委于"12·5国际志愿者日"前,开展了一次"心系集团扶贫村,团员青年在行动"的扶贫帮困暖冬行动.[详细
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截至2016年12月31日，《海南日报》全面超额完成2017年发行任务，已连续28年实现稳步增长。[详细
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《海南日报》系列报刊2017年大征订活动正在进行中。为方便广大读者朋友足不出户即可订阅，《海南日报》系列报刊即日起开通了网上征订。[详细
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天鹅湾·海报集团2016金秋车展8日鸣锣开展,现场人气颇旺.各参展车商为争夺人气销量,纷纷推出众多优惠.[详细
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近日,中国报业新媒体影响力排行榜出炉,海南日报入选"省级以上党报三十强榜",位列第十四,省级党报排第五.[详细
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26日，在新浪微博主办的2016V影响力峰会上，海南日报新浪官方微博荣获2016V影响力峰会区域先锋媒体奖.[详细
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在10月17日我国第三个扶贫日到来之际,本报推出特刊《脱贫攻坚政策读本》,内容丰富权威、版面生动悦读.[详细
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今天海南日报新媒体部再传捷报，海南日报客户端下载安装用户数突破20万。这是海南日报客户端上线运营以来，用户数增长的又一次突破。[详细
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截止2016年11月20日，海南日报新浪官方微博粉丝数正式迈入400万大关，日均博文阅读量达85万次左右。[详细
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《海南日报》2017年度征订工作早已如火如荼地开展起来，社会各界忠实读者纷纷积极参与订阅并发来了祝福。[详细
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